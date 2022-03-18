Yalova'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Haberler - Yalova Haberleri Anadolu Ajansı 18.03.2022 - 10:27
Yalova Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yalova-İzmit kara yolu Yalova istikametinde damperi açık kalan kamyonun üst geçide çarpması sonucu yaşanan trafik yoğunluğu, ikinci bir kazanın yaşanmasına neden oldu.
Uzun araç kuyruğunun ulaştığı Çiftlikköy ilçesindeki yolda bekleyen 6 otomobile arkadan gelen 77 P 0394 plakalı midibüs çarptı.
Zincirleme kazada yaralanan bir kişi ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi alırken hasara uğrayan 7 araç çekicilerle kaldırıldı.
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