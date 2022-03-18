Yalova'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Yalova Haberleri - Anadolu Ajansı,

Yalova-İzmit kara yolu Yalova istikametinde damperi açık kalan kamyonun üst geçide çarpması sonucu yaşanan trafik yoğunluğu, ikinci bir kazanın yaşanmasına neden oldu.



Uzun araç kuyruğunun ulaştığı Çiftlikköy ilçesindeki yolda bekleyen 6 otomobile arkadan gelen 77 P 0394 plakalı midibüs çarptı.



Zincirleme kazada yaralanan bir kişi ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi alırken hasara uğrayan 7 araç çekicilerle kaldırıldı.



