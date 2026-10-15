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Yalova'da bahçesi çöken bina tahliye edildi

15.10.2026 13:36

Yalova'da bahçesi çöken bina tahliye edildi
Anadolu Ajansı

Sağanak nedeniyle Teşvikiye Deresi'ndeki suyun debisi yükseldi.

AA
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sağanak nedeniyle bahçesi çöken 5 katlı binayı, ekipler tedbir amaçlı tahliye etti.

Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki sağanak nedeniyle Teşvikiye Deresi'ndeki suyun debisi yükseldi. Dere kenarındaki bir sitede yer alan 5 katlı binaya ait bahçede çökme meydana geldi.

 

Binada bulunanlar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce tahliye edildi.

 

Ekipler, bina çevresini güvenlik şeridiyle kapattı.

 

Bina sakinlerinden Hakan Öner, yaptığı açıklamada, sabah saat 5'te evin yanındaki bahçede çökme yaşandığını belirterek, "Bahçenin altından boru geçiyordu, tahliye borusu var. İçten su vurunca onun baskısıyla çökme yaşandı. Binayı boşalttırdılar. Bu binada 16 daire var, 6 dairede insanlar yaşıyor." dedi.

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