Yalova'da işçi servisi devrildi. Bir ölü, 20 yaralı

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinden Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir giyim markasının deposuna işçi taşıyan servis midibüsü, Paşakent mevkisinde sürücü Ş.U.'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İşçi G.U.'nun (57) yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 20 kişi ise Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta olay yerine giderek bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.