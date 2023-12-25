Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Narkotim ekipleri, O.D. ve M.N.A.’nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Zanlıların ikamet ve üst aramalarında parçalar halinde 13.09 gram metamfetamin, 8.32 gram sentetik kannabinoid, 2.39 gram skunk, 13.85 gram esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam aparat ele geçirildi. Zanlılar “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu” ile ilgili sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından daha önce yürütülen “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu” soruşturması çerçevesinde G.A. yakalandı. Zanlının ikametgâh ve üst aramalarında, tabanca, av tüfeği, 129 adet tabanca fişeği ve 59 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Yine uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan B.Ö.’nün ikamet ve üst aramalarında ise 24.44 gram metamfetamin, 2.43 gram esrar ele geçirildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan ekipler, 8 şahıs hakkında da uyuşturucu madde bulundurma suçlarından işlem gerçekleştirdi. Zanlılardan ise 18.84 gram sentetik kannabinoid, 7.12 gram metamfetamin ele geçirildi.