Yanan aracı görünce otobüsü durdurdu, yardıma koştu
29.11.2026 15:09
Son Güncelleme: 29.11.2026 15:10
O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı UlaşımPark'ta görev yapan otobüs şoförü, sefer sırasında yanan aracı fark ederek otobüsündeki yangın tüpleriyle müdahalede bulundu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, 600 numaralı hatta görev yapan şoför Gökhan Durmuş'un seferi sırasında yanan bir aracı fark ettiği belirtildi.
Durmuş'un otobüste bulunan yangın tüplerini kullanarak alevlere müdahale ettiği aktarılan paylaşımda, şoförün duyarlılığı ve hızlı müdahalesi takdir edildi.
Paylaşımda, "Gösterdiği duyarlılık ve hızlı müdahaleyle örnek bir davranış sergileyen kaptanımızla gurur duyuyor, kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.