Yanan kamyonete üst katlardan kovayla su dökerek müdahale ettiler

Olay, saat 08.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta park halindeki hurda kağıt yüklü kamyonetin kasasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye başladı.

Bir vatandaş yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalışırken, çevredeki binalarda yaşayanlar ise üst katlardan kovalar ve hortumlarla su döktü.

Vatandaşlar, rüzgârın etkisiyle alevlerin çevredeki araçlara sıçramaması için park halindeki otomobilleri de ıslattı.

İTFAİYENİN GEÇİŞİNİ HATALI PARKLAR ENGELLEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokağın girişinde sağlı sollu park edilen araçlar ve bir inşaatın korkulukları nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti.

Vatandaşların yardımıyla sokağa giren ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda çevredeki araçlarda ve binalarda herhangi bir hasar meydana gelmediği öğrenildi.

"ÜST KATLARDAN KOVALARLA SU DÖKTÜLER"

Yaşananları anlatan sokak sakinlerinden Sefer Çadırcı, "Saat 08.00 gibi kamyon kasasındaki hurda kağıtlar bir anda alev almaya başlamış. Biz de hemen itfaiyeyi aradık. Kendi imkanlarımızla söndürmeye çalıştık. Üst katlardan kovalarla su atmaya, hortumlarla müdahale etmeye başladılar. Sonrasında bir arkadaş yangın tüpüyle geldi, o müdahale etmeye çalıştı. Rüzgârın etkisiyle yangının öndeki araçlara sıçramaması için onları da ıslattık" dedi.

"İTFAİYE SOKAĞA GİRMEKTE ZORLANDI"

İtfaiye ekiplerinin yaşadığı güçlüğü de anlatan Çadırcı, "İtfaiye geldi ancak sokağın başındaki araçların sağlı sollu park edilmesi ve inşaatın korkuluğu nedeniyle yangın yerine ulaşamadı. Sonrasında vatandaşların yardımıyla sokağa girdi ve yangını kısa sürede söndürdü. Neyse ki çok şükür başka bir maddi zarar meydana gelmedi" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.