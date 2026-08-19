Yangında hayvanlarını kurtarırken yaralandı, 20 gün sonra hayatını kaybetti

Aydın Çine’de 30 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Kavşit Yaylası’nda çıkan orman yangını Mutaflar Mahallesi’ne sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın sırasında hayvanlarını kurtarmak isteyen evli ve bir çocuk babası Mutlu Özcan, alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı.

İlk müdahalesinin ardından İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Özcan, burada tedavi altına alındı. Yaklaşık 20 gündür yaşam mücadelesi veren Özcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Özcan’ın cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından memleketi Çine’de toprağa verileceği öğrenildi.

Bölgede 4 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınında 3 bin hektar alan zarar gördü. Konu ile ilgili yürütülen soruşturmada ise yangına sebebiyet verdiği öne sürülen S.K. (53) tutuklanmıştı.