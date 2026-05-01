Yangının ardında cinayet mi var? Duşakabindeki kırık parça polisi harekete geçirdi

Batman 'da yanan evde iki kişinin cesedinin bulunduğu olayda cinayet şüphesi araştırılıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Zengin Apartmanı'nın üçüncü katındaki dairede meydana geldi.

Daireden çıkan dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı kırarak girdiği dairede, kapı önünde bir kadın ve bir erkek ölü bulundu.

Ölenlerin cenazeleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan araştırmada ölenlerin, Suriye uyruklu Süreyya İbrahim ile Metin Erman olduğu belirlendi.

BANYODA KAN LEKESİ BULUNDU

Ekiplerin ilk incelemesinde, giriş kapısına yakın bölgede duvarlarda is izleri görüldüğü, dairenin diğer odalarında yangın olduğuna dair belirgin bir bulguya rastlanmadığı, kombinin balkonda olduğu ve zarar görmediği, çalışır durumda olduğu belirlendi.

Banyoda yapılan incelemede duşakabinin bir kapısının kırılıp düştüğü görüldü. Ayrıca banyo içerisinde kan lekesi ve bir çakmak ile bir araç anahtarı bulundu.

CİNAYET İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ölenlerin cep telefonları ile çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Soruşturmada, ölenlerin üzerinde yanıcı madde bulunup bulunmadığının da incelendiği öğrenildi.