Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
22.06.2026 13:02
DHA
Durumu ağır olan A.D.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki A.D. hastaneye kaldırıldı.
Aydın'da yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuğun durumu ağır.
Buharkent'te A.D., evde yanlışlıkla tiner dolu şişeyi başına dikip içti. Bir süre sonra fenalaşınca durumu fark eden yakınları, A.D.'yi Buharkent Devlet Hastanesi'ne götürdü.
A.D., buradaki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan A.D.'nin tedavisi sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.