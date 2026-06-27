Yargıtay'dan "Canım, balım" diyen müdürle ilgili karar
27.06.2026 13:08
Dava, Yargıtaya taşındı.
Kadın müşterilere, "canım, balım, bekar mısın?" diye asılan restoran müdürü tazminatsız bir şekilde kovuldu. Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kararını usul ve kanuna uygun bularak oy birliği ile onadı.
Bir restoranda müdürlük yapan şahıs, iddiaya göre çalışma arkadaşlarına ve kadın müşterilerine ‘Canım, balım' diyerek rahatsızlık veriyordu. İşletmenin huzurunu bozduğunu fark eden restoran sahibi, müdürü işten çıkardı.
İş Mahkemesi'nin kapısını çalan eski müdür S.M, bu sözler sebebiyle haksız yere tacizle suçlandığını, müşterilerle böyle bir konuşmanın geçmediğini, çalışma arkdaşlarıyla, dinlenme alanındaki arkadaşça sohbetlerin çarpıtıldığını öne sürdü. Yazılı savunmasının alınmadığını ileri sürerek SGK'ya 46 koduyla bildirilen işten çıkarılma sebebinin düzeltilmesini talep etti.
İşletme sahibi ise davacının işyerine uygun olmayan davranış ve beyanları ile çalışma ortamında rahatsızlıklara sebebiyet verdiğini, bu yüzden iş sözleşmesinin İş Kanunu'nun 25/II-(e) hükmü uyarınca haklı nedenle feshedildiğini dile getirdi.
Üç ayrı çalışanın bildiriminde işçinin personele "aşkım, canım" dediği, fiziksel temasta bulunarak kendi eliyle içecek içirmeye çalıştığı ve gelen bazı müşteriler hakkında "evlilik düşünürler mi?" diye uygunsuz sözler sarf ettiği kaydedildi. İşletmeci, davacının çalışanların yakınlarına da "bekar mı? bana ayarlar mısın?" şeklinde konuştuğunu, ikazlara rağmen durmadığını ve savunma talebini imzalamaktan kaçındığını belirtti.
Karar istinafa taşındı.
İŞ MAHKEMESİ DAVANIN REDDİNE KARAR VERDİ
İş Mahkemesi; davacının, davalı işveren tarafından sebep olarak gösterilen, işten çıkış kodunun değiştirilmesini talep ettiği, dinlenen tanık beyanları ile sabit olduğu üzere davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı geri çevirdi.
KARAR TEMYİZ EDİLİNCE YARGITAY DEVREYE GİRDİ
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, temyiz edilen karara, "Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davacı asıl tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. İlk derece mahkemesinin kararının onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" açıklamasını yaparak, ilk derece mahkemesinin kararını usul ve kanuna uygun bularak oy birliği ile onadı.