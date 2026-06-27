Yargıtay'dan "Canım, balım" diyen müdürle ilgili karar

Bir restoranda müdürlük yapan şahıs, iddiaya göre çalışma arkadaşlarına ve kadın müşterilerine ‘Canım, balım' diyerek rahatsızlık veriyordu. İşletmenin huzurunu bozduğunu fark eden restoran sahibi, müdürü işten çıkardı.



İş Mahkemesi'nin kapısını çalan eski müdür S.M, bu sözler sebebiyle haksız yere tacizle suçlandığını, müşterilerle böyle bir konuşmanın geçmediğini, çalışma arkdaşlarıyla, dinlenme alanındaki arkadaşça sohbetlerin çarpıtıldığını öne sürdü. Yazılı savunmasının alınmadığını ileri sürerek SGK'ya 46 koduyla bildirilen işten çıkarılma sebebinin düzeltilmesini talep etti.

İşletme sahibi ise davacının işyerine uygun olmayan davranış ve beyanları ile çalışma ortamında rahatsızlıklara sebebiyet verdiğini, bu yüzden iş sözleşmesinin İş Kanunu'nun 25/II-(e) hükmü uyarınca haklı nedenle feshedildiğini dile getirdi.

Üç ayrı çalışanın bildiriminde işçinin personele "aşkım, canım" dediği, fiziksel temasta bulunarak kendi eliyle içecek içirmeye çalıştığı ve gelen bazı müşteriler hakkında "evlilik düşünürler mi?" diye uygunsuz sözler sarf ettiği kaydedildi. İşletmeci, davacının çalışanların yakınlarına da "bekar mı? bana ayarlar mısın?" şeklinde konuştuğunu, ikazlara rağmen durmadığını ve savunma talebini imzalamaktan kaçındığını belirtti.