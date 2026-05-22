Yasak yerden döndü, metrobüse çarptı: 13 yaralı
22.05.2026 11:17
Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile metrobüsün karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Kaza, Adapazarı ilçesindeki Farabi Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen E.B. yönetimindeki 54 B 1184 plakalı metrobüsle, ışıklı kavşakta yasak dönüş yapan E.K. idaresindeki 54 AGP 073 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada metrobüsteki 13 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri sonrası yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.