Yataktan düşen bebeğin acı ölümü
30.06.2026 10:18
Anadolu Ajansı
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Erzurum'da iki yaşındaki bir bebek yataktan düşerek yaşamını yitirdi.
Erzurum'da yataktan düşen iki yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Merkez Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi 1. Bayraktar Sokak'ta beş katlı binanın ikinci katındaki dairede Yusuf Emre Tabu (2) dengesini kaybederek yataktan düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tabu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çalışma yaptı.