Yatırım vaadiyle 142 milyon liralık vurgunda 6 tutuklama

142 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama…

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Muğla'nın Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde yatırım danışmanlığı yaptıkları öne sürülen şüphelilerin vatandaşları mağdur ettiklerinin belirlenmesi üzerine Muğla merkezli Malatya ve İstanbul'da operasyon düzenlenmiş, 17 kişi gözaltına alınmıştı.

MAĞDURLARI 142 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin, haksız kazanç elde etmek amacıyla bir araya geldikleri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirleri akrabaları veya yakınları adına gayrimenkul alımında ya da kripto varlıklara aktardıkları, mağdurları yaklaşık 142 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilmişti.