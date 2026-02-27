Yaya geçidindeki yolcuya çarptı. Ani frenle 7 yolcu yaralandı
27.02.2026 16:10
Toplam 8 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'de özel halk otobüsü, yaya geçidindeki bir kişiye çarptı. Kazada şoförün ani fren yapmasıyla 7 yolcu yaralandı. Toplam 8 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 11:00 sıralarında Cuma Pazarı kavşağı üzerinde yaşandı.
İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı Çanakkale Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsü, durağa yaklaşacağı esnada yaya geçidindeki bir kişiye çarptı.
Çarpma sırasında şoförün ani fren yapmasıyla, otobüsteki 7 yolcu da yaralandı.
Çevredekilerin olayı ihbar etmeleri üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahale ettiği toplam 8 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.