Kiraz yedikten sonra öldü, eşinin tedavisi sürüyor
03.07.2026 21:12
Son Güncelleme: 03.07.2026 21:15
Kastamonu'da kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kişi öldü.
Kastamonu'da kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kişi öldü. Eşinin tedavisi ise sürüyor.
Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, 1 Temmuz Çarşamba günü kiraz yedikten sonra evlerinde rahatsızlandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla götürüldükleri Tosya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından çift, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin, yaşamını yitirdi. Rahime Derin'in tedavisi ise sürüyor.
TARIM İLACI ŞÜPHESİ
Derin çiftinin kiraz yediği ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri üzerinde duruluyor.