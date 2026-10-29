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Yemek sofrasında cinayet. Babasını ekmek bıçağı ile öldürdü

29.10.2026 23:44

Yemek sofrasında cinayet. Babasını ekmek bıçağı ile öldürdü
IHA

Kırıkkale'de bir kişi, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

İHA
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Kırıkkale'de bir kişi, çıkan tartışma sonucu oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kırıkkale'de H.K.A. ile babası Veli Aydoğdu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

 

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.A., ekmek bıçağıyla babasını bel bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Aydoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli H.K.A., suç aleti olduğu belirtilen ekmek bıçağıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.