Yemek sofrasında cinayet. Babasını ekmek bıçağı ile öldürdü

Kırıkkale 'de H.K.A. ile babası Veli Aydoğdu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.A., ekmek bıçağıyla babasını bel bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Aydoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli H.K.A., suç aleti olduğu belirtilen ekmek bıçağıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.