Yemek yaparken elbisesi tutuştu, hayatını kaybetti
01.05.2026 14:57
Yaşlı kadının cenazesine Aksaray Valisi Murat Duru ile yakınları katıldı.
Aksaray'da 91 yaşındaki Meryem Altınsoy, yemek yaparken elbisenin tutuşması sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Aksaray'da yalnız yaşayan Meryem Altınsoy'un elbisesi dün saat 19.00 sıralarında ocakta yemek yaptığı sırada tutuştu.
Alevleri söndürmek isterken evin koridorunda düşen 91 yaşındaki Altınsoy’un eteğindeki yangın, bu kez halıyı tutuşturdu.
Yaşlı kadından haber alamayan yakınları eve gelip kapıyı açtığında yangınla karşılaştı.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi. Eve gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 4 çocuk annesi Altınsoy’un yaşamı yitirdiğini belirledi.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından Meryem Altınsoy’un cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi.
Cenazeye Aksaray Valisi Murat Duru ile yakınları katıldı.
Altınsoy, kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı'nda toprağa verildi.