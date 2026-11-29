Yemin töreninden dönen ailenin otomobili kaza yaptı. 4 yaralı
29.11.2026 16:39
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'da, Hakkari’deki askerin yemin töreninden Bursa’ya gitmekte olan ailenin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi Çevre Yolu’nda meydana geldi. Gündoğdu Aydın idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje çıktı. Otomobil, ardından demir bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü Gündoğdu Aydın ile aynı araçta bulunan Emine Aydın, Doruk Aydın ve Emir Enes Uslu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan ailenin Hakkari’de askerde olan yakınlarının yemin törenine katılıp Bursa İnegöl’e giderken kaza yaptıkları öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.