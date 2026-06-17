Yer: Bodrum! Yediler içtiler, 8 bin liralık hesap gelince ödemeden kaçtılar

Bodrum 'da şaşkınlık yaratan olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bitez Mahallesi'ndeki bir restorana müşteri olarak gelen iki kişi, ızgara ve meze çeşitleri, salatalar, meyve, peynir, enginar ile iki şişe yerli alkol siparişi verdi.

Gece boyunca mekanda kalan şüpheliler, restoran işletmecilerin dalgınlığına getirip mekandan ayrıldı. Şüphelileri oturdukları yerde göremeyen restoran yetkilileri, şoku yaşadı.

CEZASI VAR MI?

Gittikleri restoranlarda hesabı ödemeden kaçanların sayısında son aylarda artış var.

2004'de değişen Türk Ceza Kanunu ile birlikte hesabı ödemeden kaçmanın eğer yazılı bir kanıtı yoksa kanunda bir cezası yok. Yani hırsızlık sayılmıyor.

Durumu NTV'ye değerlendiren avukat Mustafa Zafer, Mevcut yasal düzenlemeye göre, TCK'nın ilgili maddesine göre ceza verilmesi olanaklı değil." dedi. Önceki yasa bugün yürürlükte olsaydı, söz konusu kişilerin 15 günden 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini anlatan Zafer, "Ne kadar hesap geldiyse onun 10 katı kadar adl para cezasına hükmedilebilecekti. Ancak bu durum TCK'da artık yer almıyor." ifadelerini kullandı.

Peki mağdur olan işletmeler hangi hukuki yollara başvurabilir?

Hukukçular, restoran işletmecilerinin söz konusu kişiler hakkında alacak davası ya da icra takibinde bulunma hakkı olduğunu söyledi.