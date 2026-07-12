Yer: Rize. Bardaktan çay içen keçi yürekleri ısıttı

Rize ’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat köyünde Batuhan Yağcı’ya ait keçileri izleyen komşuları Abdullah Kantar, o esnada içtiği çayı keçiye doğru uzattı.

Bardağa uzanan keçi bu kez çayı içmeye başladı. O görüntüleri kaydeden Kantar, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Görenlerin içini ısıtan görüntüler izleyenlerden beğeni topladı.