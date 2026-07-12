Yer: Rize. Bardaktan çay içen keçi yürekleri ısıttı
12.07.2026 14:35
Son Güncelleme: 12.07.2026 15:07
IHA
Bardaktan çay içen keçi.
Rize’de bardaktan çay içen keçinin görüntüsü sosyal medyada yürekleri ısıttı.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat köyünde Batuhan Yağcı’ya ait keçileri izleyen komşuları Abdullah Kantar, o esnada içtiği çayı keçiye doğru uzattı.
Bardağa uzanan keçi bu kez çayı içmeye başladı. O görüntüleri kaydeden Kantar, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Görenlerin içini ısıtan görüntüler izleyenlerden beğeni topladı.
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