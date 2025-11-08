Yıkımı sırasında enkaz altında kalan yaşlı adam öldü
08.11.2025 15:02
AA
Düzce'de ahşap yapının yıkımı sırasında enkaz altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bağ evini söktüğü esnada çökme sonucu enkaz altında kalan 85 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Akçakoca Çayağzı mevkisinde Akçakoca Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kalan ve yıkım kararı bulunan bölgede, evinin yakınındaki bağ evini sökerek yıkımını gerçekleştiren Dursun Sandal, evde çökme meydana gelmesi sonucu enkaz altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Sandal, bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sandal’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.