Yoğun bakımdaki hastaları cihaza bile bağlamamışlar. Doktor ve hemşireler dahil 23 gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında üç özel sağlık kuruluşu mercek altına alındı. Bu kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu.

İlerleyen saatlerde Op. Dr. Ali Ş. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yoğun bakım servisinde çalışan bir kişi tarafından çekilen görüntülerse daha sonra ortaya çıktı. Yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı ve diğer tüm cihazların da hasta varmış gibi gösterilerek çalıştırıldığı görüldü.

"BURADA HASTA BİLE YOK"

Söz konusu kişinin çekim yaparken "Bunlar bir yolunu bulur. Kaç kişi geldi çıktı kaç kişi parasını aldı. Benim içeride 3 aylık param var. Ağlamayana mama yok. Saat 09.00'da buradan çıkacağım. Sabah 5'te uyandım. Diyor ki ‘Hayır gideceksin.' Ne yapacağım o zaman ekmeğimden olacağım. Bu istifa ettirmek için mobing. Makineye bağlı falan değil. Buda makineye bağlı değil. Hepsini mi göstermişler. Burada hasta bile yok." dediği duyuldu.