Yola çıkan at sonu oldu: Bir ölü, iki yaralı

Bingöl 'de bir at, ölümlü trafik kazasına neden oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, yola çıkan ata çarptı.

Kazada minibüsteki Ahmet Kaya (50) yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı, at da öldü. İhbarla kaza yerine sağlık , UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaya’nın cansız beedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.