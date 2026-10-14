Yolcu midibüsü şarampole düştü. 9 yaralı
14.10.2026 15:37
DHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şarampole düşen midibüsteki 9 yolcu hafif yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Korkuteli-Fethiye kara yolunda Yukarıkaraman mevkisinde meydana geldi. Süleyman İkiz’in (58) kontrolünü kaybettiği 48 ABB 225 plakalı yolcu midibüsü, şarampole düştü.
Kazada, araçtaki 6'sı Rus, 3'ü Türk 9 yolcu hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Korkuteli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılara ayakta müdahale edildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.