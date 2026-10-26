Yolcu minibüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. 10 yaralı
26.10.2026 15:16
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Konya'da hafriyat kamyonu ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi’nde meydana geldi.
Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan M.E.A. yönetimindeki 42 M 8045 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen S.İ.’nin kullandığı 42 DEC 47 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.
Kazada minibüs şoförü M.E.A. ve 9 yolcu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.