Yolcu otobüsü ve Tır çarpıştı: 5 kişi yaralandı
28.11.2025 13:49
Anadolu Ajansı
AA
Alanya'da yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
R.Y. yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen TIR, Kargıcak Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüs şoförü ile muavin B.Ö. ve yolcular C.I, M.U.A, Y.N.A yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.