Yolda kayan ambulans kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 7 yaralı

Kaza , saat 11.00 sıralarında Antalya - Burdur kara yolu Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. yönetimindeki Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulans , kavşağa geldiği sırada yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayarak kontrolden çıktı.

Ambulans, önce kırmızı ışıkta bekleyen S.E. yönetimindeki otomobile, ardından S.Ç. idaresindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde bekleyen R.K. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada ambulans sürücüsü M.B. ile ambulansta bulunan hemşire S.A., doktor A.Ö. ve E.Ö., H.Ö. ile kamyonet sürücüsü S.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan H.Ç. hafif yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.