Yolda yürürken arı soktu, canından oldu

13.05.2026 13:22

Tekirdağ'da yürürken arı sokan Hüseyin Yavuz isimli adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yavuz'un arı alerjisi vardı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için evinden çıkan, evli ve bir çocuk babası Hüseyin Yavuz'u arı soktu.

 

ARKADAŞLARI İLACINI YETİŞTİRMEYE ÇALIŞTI

 

Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu belirtilen Yavuz, arkadaşları tarafından ilacını alması için eve götürüldü. İlacını aldıktan sonra banyoya giren Yavuz, burada fenalaşıp yere yığıldı.

 

Eşinin eve geldikten sonra banyoda hareketsiz bulduğu Yavuz için sağlık ekipleri çağrıldı.

 

Ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Yavuz, kurtarılamadı.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

