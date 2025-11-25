Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
25.11.2025 14:06
İHA, AA
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, izinsiz kazı yapan iki zanlı gözaltına alındı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yünalanı köyü mevkisine giden ekipler, Ö.E. ve R.K.'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
