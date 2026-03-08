16 yaşındaki çocuk köpekten kaçarken canından oldu
08.03.2026 16:02
16 yaşındaki S.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yozgat'ta sevgi evlerinde kalan 16 yaşındaki çocuk, sokak köpeğinden kaçarken düşüp başını çarptı, kalbi duran çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Köpekten kaçmak isterken düşerek başını çarptı, kalbi duran 16 yaşındaki S.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gece Yozgat şehir merkezi Cezaevi yolu üzerinde gerçekleşti. Sevgi evlerinde kaldığı öğrenilen 16 yaşındaki S.D. saat 21.30 sularında Cezaevi yolu Aquapark yakılarında yaya olarak yürürken bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
S.D. kaçmaya çalışırken düşüp başını kaldırıma çaptı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine böyleye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalbinin durduğu anlaşılan S.D. kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
