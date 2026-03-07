FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
07.03.2026 15:53
Sorgun ilçesinde FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı.
Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri ilçede yürüttüğü çalışmalarda, hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K., yakalandı.
Firari hükümlü, yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
