FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

Alınan bilgiye göre Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri ilçede yürüttüğü çalışmalarda, hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K., yakalandı.

