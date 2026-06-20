Freni tutmayan kamyon 4 aracı ezdi geçti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Otomobillerde maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı.

Kaza Köseoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kamyon, frenlerinin tutmaması sonucu 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri halı yıkama dükkanına girdi.

YASAL UYARI

YOZGAT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. YOZGAT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.