Kene tehdidine karşı 1000 keklik doğaya salındı

YETİŞTİRİLEN KEKLİKLER 40 İLDE DOĞAYA SALINDI

Kekliklerin doğaya bırakılmasıyla hem doğal yaşamın zenginleşeceğini hem de biyolojik çeşitliliğin artacağını ifade eden Özkan, "İnsanımızın en çok yakındığı kene , süne, kımıl ve benzeri zararlılarla mücadele etmek, doğamızı çeşitlendirmek ve doğal güzelliklerimizi artırmak amacıyla her yıl keklik salımı yapıyoruz. Aynı zamanda komşu ve çevre illerdeki keklik popülasyonunun artırılması amacıyla da keklik gönderiyoruz." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez ise 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren Keklik Üretim İstasyonu'nda bugüne kadar 223 bin keklik üretildiğini, bu kekliklerin 40 ilde doğaya bırakıldığını söyledi.