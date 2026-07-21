Kene tehdidine karşı 1000 keklik doğaya salındı
21.07.2026 13:28
"Yozgat'ta bu yıl 10 bin kınalı keklik üretildi"
Yozgat'ta üretilen 1000 kınalı keklik, kene, süne, kımıl ve çekirge gibi zararlılarla doğal mücadeleye destek olmak amacıyla doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Yozgat Keklik Üretim İstasyonu'nda üretilen kınalı keklikler, 4 farklı noktada doğaya bırakıldı.
Çamlık Milli Parkı'nda düzenlenen keklik salım programına katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türkiye'de kamuya ait 5 keklik üretim işletmesi bulunduğunu, bunlardan birinin de Yozgat'ta faaliyet gösterdiğini ifade etti.
Bu yıl istasyonda yaklaşık 10 bin kınalı keklik üretildiğini belirten Özkan, "Bunların da 1000'ini bugün hem buradan hem de 4 farklı noktadan doğaya salınımı gerçekleştiriyoruz. Keklik salımı yaptığımız yerler av yasağı bulunan, avlanmaya sürekli kapalı alanlar." dedi.
"2007 yılından bu yana 223 bin keklik üretildi"
YETİŞTİRİLEN KEKLİKLER 40 İLDE DOĞAYA SALINDI
Kekliklerin doğaya bırakılmasıyla hem doğal yaşamın zenginleşeceğini hem de biyolojik çeşitliliğin artacağını ifade eden Özkan, "İnsanımızın en çok yakındığı kene, süne, kımıl ve benzeri zararlılarla mücadele etmek, doğamızı çeşitlendirmek ve doğal güzelliklerimizi artırmak amacıyla her yıl keklik salımı yapıyoruz. Aynı zamanda komşu ve çevre illerdeki keklik popülasyonunun artırılması amacıyla da keklik gönderiyoruz." diye konuştu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez ise 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren Keklik Üretim İstasyonu'nda bugüne kadar 223 bin keklik üretildiğini, bu kekliklerin 40 ilde doğaya bırakıldığını söyledi.
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