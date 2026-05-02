Kimse beklemiyordu, sabah camdan baktılar kar gördüler
02.05.2026 10:20
Meteoroloji verilerine göre, çarşamba gününden sonra sıcaklığın yükselmesi bekleniyor.
Mayıs ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının artması beklenirken Yozgat kent merkezine kar yağdı.
Herkes baharı beklerken mayıs ayında yağan kar şaşırttı.
Kentte gece başlayan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.
Kar nedeniyle evlerin çatıları ile araçların üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı.
“İNŞALLAH DON OLAYI YAŞAMAYIZ”
Vatandaşlardan Hasan Selvi, mayısta böyle bir kar yağışı beklemediklerini belirterek, "Bu yıl iklimlerde değişim var. İnşallah bu kar yağışıyla birlikte geçen yıllardaki gibi don olayı yaşamayız. Çiftçilerimiz yağışla rahat eder. Barajlarımız için de güzel oldu. Bu yağışlarla birlikte verimli bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum." dedi.
Çapanoğlu Mahallesi esnafından Mesut Aydın ise mayısta sabaha güzel bir kar yağışıyla uyandıklarını söyleyerek, karın rahmet ve bereket getirmesini, kuraklığın yaşanmadığı bir yıl olmasını temenni etti.
