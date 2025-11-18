Otomobil kanala uçtu sürücü yaralandı

Sürücü yaralı olarak Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sorgun ilçesinde yaşanan kaza'da çevredekilerin kanala düşen aracı fark etmeleriyle olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracı kanaldan çıkarmak için yoğun mesai harcadı.

