Yağışların durumu çiftçiyi endişelendiriyor

Yozgat'ta mevsim normallerine göre bu mevsimde kar yağması beklenirken yağmur yağışı bile çok az görülüyor. Eskiden çağlayarak akan nehirlerin artık akmaması ve yağışların normalden de az olması iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne seriyor.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler su kaynaklarında yaşanan hızlı düşüşten dolayı endişelendiklerini belirtti. Kuraklığa bağlı olarak tarla farelerinin artan popülasyonu ve tarlalarda açtığı yuvalar durumu gözler önüne seriyor.