Yeşilin her tonu burada saklı. Yozgat'ın saklı güzelliği

Kösrelik köyü sakinlerinden bir vatandaş, “Göletimiz boştu bu sene yağışlardan dolayı doldu Allah'a şükür. Yağışlarımız iyi, ekinlerimiz de iyi. Temmuz Ağustos aylarında her taraftan buraya geliyorlar. Yozgat 'tan Çorum'dan geliyorlar, sıkıldıklarında kendilerini buraya atıyorlar. Burayı gezip görmeleri lazım. Gördüklerinde tabii ki memnuniyetle ayrılıyorlar buradan” dedi.