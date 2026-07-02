Yeşilin her tonu burada saklı. Yozgat'ın saklı güzelliği
02.07.2026 10:50
Pelitli Göl, Yozgat'ın doğa turizminde parlayan yıldızı olmaya aday gösteriliyor.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Pelitli Göl, eşsiz doğal güzelliği ve manzarasıyla dikkat çekerken, şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor.
Yozgat Aydıncık'a bağlı Kösrelik köyü sınırlarındaki doğa harikası Pelitli Göl, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Göl, etrafını saran pelit ağaçları ve zengin bitki örtüsüyle doğallığını koruyor.
Gölün hemen yanı başında bulunan mesire alanı ise ailelerin ilk tercihi oluyor. Ağaçların gölgesindeki piknik masaları, kamelyalar ve mangal alanlarının yer aldığı kısımlarda aileler rahatça vakit geçirebiliyor.
Pelitli Göl, yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.
Kösrelik köyü sakinlerinden bir vatandaş, “Göletimiz boştu bu sene yağışlardan dolayı doldu Allah'a şükür. Yağışlarımız iyi, ekinlerimiz de iyi. Temmuz Ağustos aylarında her taraftan buraya geliyorlar. Yozgat'tan Çorum'dan geliyorlar, sıkıldıklarında kendilerini buraya atıyorlar. Burayı gezip görmeleri lazım. Gördüklerinde tabii ki memnuniyetle ayrılıyorlar buradan” dedi.
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