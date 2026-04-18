Yozgat ve Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

18.04.2026 14:52

Anadolu Ajansı

Adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.

DHA

Yozgat ve Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

 

Ankara ile Akdağmadeni ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

 

Adreslerde yapılan aramalarda 10 gram esrar, 18 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız av tüfeği ve 5 cep telefonu bulundu.

 

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

