Yozgat ve Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
18.04.2026 14:52
Adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.
Yozgat ve Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ankara ile Akdağmadeni ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 10 gram esrar, 18 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız av tüfeği ve 5 cep telefonu bulundu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
