Yozgat'ta feci kaza: İki çocuk yaşamını yitirdi
13.06.2026 11:06
Ailenin ilçeden köylerine gittiği öğrenildi.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde köprüden düşen otomobildeki aynı aileden 9 ve 15 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Yozgat'ta M.A.'nın (50) kullandığı otomobil, Yerköy'e bağlı Kördeve köyü mevkisinde köprüden düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan N.A.'nın (15) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.A. (45), H.A. (12) ve E.N.A. (9), ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan E.N.A., hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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