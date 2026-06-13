Yozgat'ta feci kaza: İki çocuk yaşamını yitirdi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde köprüden düşen otomobildeki aynı aileden 9 ve 15 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.A. (45), H.A. (12) ve E.N.A. (9), ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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