Yozgat'ta hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı (Yozgat Haberleri)
Yozgat'ta hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "kasten yaralama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş.C'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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