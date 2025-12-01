Yozgat'ta kaybolan vatandaşı Jandarma ekipleri buldu
01.12.2025 12:42
Son Güncelleme: 01.12.2025 12:43
İHA
Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde kaybolan vatandaş, Jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre Kadışehri’nde ikamet eden zihinsel engelli M.A. kayboldu.
Durumu yeğeni B.A., Jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma Asayiş ekiplerinin yaptığı aramalar sonucunda kayıp vatandaş bulunarak ailesine teslim edildi.
Aile, Jandarma ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.
