Yozgat’ta paha biçilemeyen altın yazma tarihi kitap ele geçirildi
02.05.2026 13:19
Kitabın, Hristiyanlık dinine ait 13 sayfadan oluşan bilgiler içerdiği aktarıldı.
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, altın yazma tarihi kitabı satmaya çalışan 3 kişi, paha biçilemeyen kitapla birlikte yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, altın yazma tarihi bir kitabın 3 kişi tarafından Sorgun'da satılmak istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Takibe alınan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen kitapla birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilen ve paha biçilemeyen kitabın, Süryanice ve İbranice altın yazılı, altın işlemeli, Hristiyanlık dinine ait 13 sayfadan oluşan bilgiler içeren bir eser olduğu belirtildi.
Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
