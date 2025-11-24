Yozgat'ta trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza

Merkez İlçe Jandarma ekiplerinin tespit ettiği R.Y. isimli kişiye eski tip sürücü belgesi taşımaktan 3 bin 755 TL ceza kesildi. Merkez ilçede O.T. isimli kişinin "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Alarak Araç Kullanmak" suçundan sürücü belgesinin daha önceden alındığı tespit edilen O.T. isimli kişiye, "Mahkemelerce veya C. Savcılıklarınca yada Karayolları Trafik Kanununda Belirtilen Yetkililerce Sürücü Belgesi Geçici Olarak yada Tedbirin Geri Alındığı Halde Araç Kullanmak" maddesi uyarınca sürücü ve araç sahibine 37 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Sorgun ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamada durdurulan araç sürücüsünün alkollü araç kullandığı tespit edildi.

B.E. isimli kişiye "Alkollü araç kullanmak" suçundan 9 bin 267 TL, "Sürücü belgesiz araç kullanmak" suçundan ise 18 bin 677 TL, "Muayenesiz araç kullanmak" suçundan ise 4 bin 512 TL olmak üzere toplamda 32 bin 465 TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 6 ay süre ile el konuldu.

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamada da sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi. S.Ö. isimli kişiye "Alkollü araç kullanmak suçundan" 9 bin 267 TL para cezası uygulandı.