'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı ( Haberleri )

'ta başka bir otomobille çarpıştıktan sonra takla atıp şarampole devrilen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Haberler Anadolu Ajansı 12.10.2021 - 04:18

Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sorgun ilçesinden merkeze giden O.Ç. idaresindeki 66 AAG 457 plakalı otomobil, Alaca kavşağında Ş.T. yönetimindeki 07 FYT 84 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra takla atarak şarampole devrildi.

Kazada, içerisinde 7 kişinin bulunduğu 66 AAG 457 plakalı otomobildeki Hatice Solakay olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar, Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasal Bilgilendirme

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...