Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu. 5 şüpheli yakalandı
25.05.2026 16:26
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1730 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 15 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
