Yozgat'ta yangında iki ev kül oldu
13.09.2026 18:54
Yozgat'ta çıkan yangında iki ev kül oldu, 1 köpek telef oldu.
Yozgat'ta bir köyde çıkan yangında iki ev küle döndü.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Örencik köyünde Kenan Sungur ve Ünzile Sungur'a ait iki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında iki ev de kullanılamaz hale gelirken, bir köpek telef oldu. Olay yerine gelen Kadışehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
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