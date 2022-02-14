Yozgat'taki "görevi kötüye kullanma ve rüşvet" operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

Yozgat Haberleri - Anadolu Ajansı, Yozgat merkezli 13 ilde düzenlenen "görevi kötüye kullanma ve rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 61 şüpheliden 7'si tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 54'ü serbest bırakıldı.



Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yozgat merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 54'ü salıverildi.



Haklarında yakalama kararı çıkarılan 40 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü araç kullanmaktan sürücü belgelerine el konulan şahısların, trafik tescil işlemlerinde usulsüzlük yapılarak sürücü belgelerinin zamanından önce geri verildiği, sürücü belgesi iptal edilen şahısların, sürücü belgelerini geri almadan önce İl Sağlık Müdürlüklerinden alınması gereken Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi Raporları'nın yerine asılsız raporlar girilerek sürücü belgelerinin usulsüz şekilde iade edildiği iddiaları üzerine "Silgeç" isimli operasyon düzenlemişti.



Yozgat merkezli Adana, Ankara, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 101 şüpheliden 61'i gözaltına alınmıştı.