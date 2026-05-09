Yüksek sesle müzik dinleme kavgası cinayetle bitti

Balıkesir'de bir kişi yüksek sesle müzik dinleme kavgasında öldürüldü.

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Erdek'teki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Sanayi sitesinde işletmesi bulunan kaynak ustası Ali Topallar ile çekici hizmeti veren ve aracıyla bölgede bulunan İsmail Süzan arasında yüksek sesle müzik dinleme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ali Topallar, iş yerinden aldığı pompalı tüfekle İsmail Süzan'a üç el ateş açtı. Kasığından vurulan İsmail Süzan, yere yığıldı.

KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süzan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan İsmail Süzan, bu sabah hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Ali Topallar ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.