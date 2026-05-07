Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı: "Yanlış kişiyi öldürdüm"

Şanlıurfa 'daki cinayetin zanlısı Edirne'de Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı.

Olay, 19 Mart akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Abdullah Kürşat Yıldırım, motosikletli ve kar maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yıldırım, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen Yusuf Budak ile Halilk Canpolat’ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Ekipler, yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli Cuma Bakdur'un Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu belirledi.

Şüphelinin Edirne'de saklandığı adres tespit edildi. Şanlıurfa Cinayet Büro Amirliği ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda düzenlenen operasyonla Cuma Bakdur yakalandı.

BAŞKA KİŞİYİ HEDEF ALDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Edirne'deki işlemlerinin ardından Şanlıurfa’ya getirilen Bakdur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakdur'un ifadesinde, alacaklısı olduğunu öne sürdüğü M.D.'yi hedef aldığını ancak yanlışlıkla Yıldırım'ı vurduğunu söylediği belirtildi.