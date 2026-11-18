YURT DIŞINDA ÜRETİMİ OLMAYAN PARÇALARI ÜRETİYOR

Üretimi durdurulan ve temin edilmesi güç otomobil parçalarını yeniden üretmek için çalışma yürüttüklerini belirten Yüksel Döner, 3D yazıcı ve özel kalıp yöntemleriyle gerçekleştirdikleri üretim sürecini anlattı.

Döner, "Bu işe ilk olarak 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başladık. O dönemde çocuklar için mekanik protezler üretebilir miyiz diye düşündük ve ilk 3D yazıcımı satın aldım. Başlangıçta hediyelik eşyalar ve çeşitli ürünler üreterek bu alanda kendimizi geliştirdik. Daha sonra kendi araçlarımızın ve çevremizdeki insanların ihtiyaç duyduğu parçaları nasıl üretebileceğimize odaklandık. Zamanla birçok kişi, bulamadıkları veya temin edemedikleri araç parçalarını üretip üretemeyeceğimizi sormaya başladı. Biz de bu talepleri karşılamak için çalışmalara başladık.

Öncelikle lazer tarayıcıyla parçaların dijital verilerini elde ediyoruz. Kırık veya hasarlı bölgeleri bilgisayar programları aracılığıyla onarıyor, parçanın yeniden çizimini gerçekleştiriyoruz. Plastik parçaları 3D yazıcıyla, cam parçaları ise kalıp yöntemiyle üretiyoruz. Özellikle klasik araçların far, sinyal ve stop camları gibi parçalarını bulmak oldukça zor. Hatta bazı parçaların yurt dışında bile üretimi veya satışı bulunmuyor. Örneğin bir vatandaşımız Amerikan klasik otomobiline ait arka sinyal camını bulamadığı için bize başvurdu. Yurt dışında oldukça yüksek fiyatlara satılan bu parçanın kırık parçalarını birleştirerek önce sağlam bir gövde oluşturduk, ardından kalıp ve üretim çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.